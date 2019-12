Elever fra USK skal til Folketingets ungdomsparlamentsdag

Redaktionen Onsdag, 18. december 2019 - 16:30

To elever fra Ukaliusaq skolen i Nuuk er blandt de 179 unge, der er udvalgt til at være med, når Folketinget holder ungdomsparlamentsdag mandag den 27. januar 2020.

Den dag skal 8.- og 9. klasseelever afløse politikerne i Folketingssalen på ungdomsparlamentsdagen (UP-dagen).

Det oplyser Folketingets kommunikationsenheden i en pressemeddelelse.

- På UP-dagen skal eleverne møde i Folketinget for at diskutere og stemme om de lovforslag, som de selv og andre unge har udarbejdet i undervisningen på deres skoler. De skal behandle forslagene i de respektive udvalg og deltage i spørgetimen, og til sidst bliver elevernes endeligt vedtagne lovforslag overrakt til Folketingets formand og til repræsentanter for de ungdomspolitiske partier, oplyser Folketingets kommunikation.

Unge i Rigsfællesskabet samles

Hvert andet år inviterer Folketinget 8.- og 9. klasseelever fra skoler i Danmark, Grønland og Færøerne til at deltage i Ungdomsparlamentet. De 179 elever fra 60 forskellige klasser og deres lærere udvælges til at deltage i UP-dagen på Christiansborg på baggrund af deres indsendte lovforslag.

Formålet med ungdomsparlamentsdagen er at give eleverne en bedre forståelse for demokratiets spilleregler og for, hvordan lovgivningsarbejdet i Folketinget fungerer.