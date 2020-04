Elever skal undervises i forskudte skemaer

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 08. april 2020 - 15:59

De kommende ugers undervisning i andre byer end Nuuk skal igen ændres drastisk.

Fra de sidste par ugers fjernundervisning og nødpasning, skal lærere og elever indstille sig på anderledes forhold, når undervisningen igen går i gang på onsdag efter påske.

Planen er at inddele klasserne i to grupper:

1.-6. klasser går i skole mellem klokken 8.00-11.30

7.-10. klasser går i skole mellem klokken 12.00-16.00

I Kommuneqarfik Sermersooq skal klasserne halveres, så elever ikke skal sidde alt for tæt på hinanden under undervisningen. Dette tiltag laves for at undgå eventuel smittespredning.

Grunden til det er, at der nu vil være et forbud om forsamlinger på over ti personer over hele landet fra den 14. april

- Vi har gjort det sådan for at sikre at så få mennesker som muligt samler sig i grupper, sagde landslægen Henrik L. Hansen i dagens pressemøde om beslutningen.

-Samtidig skal der sørges for hyppig håndvask og god rengøring i samtlige skoler. Altså god hygiejne, mens elever skal holde afstand, oplyser Lars Damkjær, kommunikationschef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Onsdag går elever i skole

I hovedstadskommunens tre byer, Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit og dets bygder, åbner skolerne således deres dør onsdag den 15. april.

Tirsdag den 14. april skal lærerne bruge til at rette nødskemaet til, så samtlige klasser kan have halvdags undervisning indtil myndighederne varsler ændringer.

Fritidsordninger er åbne, dog med sikring af, eleverne så vidt muligt ikke samles i større grupper.

Fungerende kommunaldirektør i Kommune Qeqertalik Thomas Holm Jensen oplyser, at kommunen har samme opdelingsplan på tegnebrættet.