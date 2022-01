Elever sendt hjem ved en fejl i Sisimiut

Redaktionen Onsdag, 12. januar 2022 - 13:04

Elever i en klasse i Minngortuunnguup Atuarfia er sendt hjem da der er smitte i klassen. Eleverne skulle ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger fremvise en negativ hjemmetest, før de kan komme i skole igen.

Problemet er dog, at hjemmetest er udsolgt mange steder i Grønland, deriblandt Sisimiut, og kommunerne har endnu ikke modtaget de hjemmetest, som kan deles ud.

Nu oplyser direktør for uddannelse og økonomi, Annga Lynge, at der er sket en fejl, og at elever uden symptomer godt kan komme i skole alligevel.

- Der er sket en fejl, hvor en klasse er blevet misindformeret. Men fejlen er rettet nu, og rette information er sendt videre til de pågældende forældre. Elever uden symptomer kan godt gå i skole, oplyser Annga Lynge til Sermitsiaq.AG.

Qeqqata Kommunia ved endnu ikke, hvornår de modtager hjemmetests som de kan dele ud.

Naalakkersuisut har under et pressemøde mandag oplyst, at landets fem kommuner modtager samlet 40.000 hjemmetests, som kommunerne selv skal forvalte.