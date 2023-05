Elever samler 750 kilo affald i naturen

Redaktionen Tirsdag, 30. maj 2023 - 15:49

750 kilo.

Så meget affald har seks 7. klasser samlet sammen under et heldagsarrangement i Nuuk onsdag.

Det fremgår af Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside. Eleverne, som hver havde fået et specifikt område at fokusere på, har ryddet op mange forskellige steder i byen. Og det er blevet belønnet med en pengepræmie, som kan bruges på sociale eller faglige aktiviteter.

Oprydningsdagen, som er blevet sponsoreret af Brugseni og Qalut Vónin, var arrangeret af Nuuk Lokaludvalg i tæt samarbejde med CSR Greenland og Kommuneqarfik Sermersooqs Miljøafdeling.

Saligaatsoq skal forankres lokalt

Heldagsarrangementet er sket forud for Nuuk Saligaatsoq 2023, som finder sted på FN’s Internationale Havdag 8. juni. Kommunen opfordrer borgere til at tilmelde sig og give en hånd med i indsatsen for at holde naturen og omgivelserne fri for affald.

Initiativet startede som virksomhedernes oprydningsdag, hvor virksomheder i de lokale samfund i fællesskab indsamlede skrald, som lå i naturen eller i bybilledet.

De seneste år har kendskabet og afholdelsen af Saligaatsoq ifølge kommunen spredt sig til alle byer og bygder i Grønland. Målet er, at Saligaatsoq skal forankres lokalt, således at alle har en indflydelse på, hvordan vores natur og omgivelser ser ud og bliver behandlet på.

Oprydningsdagen bliver afholdt i Nuuk i juni måned for at sikre, at al den sne som eventuelt kan gemme på en masse skrald, er smeltet og dermed gør det nemmere for oprydderene at spotte skrald og affald i naturen. Øvrige lokationer fastsætter datoen efter lokale forhold.

