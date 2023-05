Elever skal lære om IT-sikkerhed

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 11. maj 2023 - 12:46

Teknologien er i en hastig udvikling. Samfundet og især befolkningen skal følge med. Det gælder også for elever i folkeskolen helt ned til 1. klasse.

IT-sikkerhed, digital færden og dannelse samt teknologisk forståelse er allerede ved at være en integreret del af undervisningen i folkeskolen. IPads og internettet er redskaber, der allerede benyttes dagligt i undervisningen fra 1. til og med 10. klasse i folkeskolerne i hele landet.

Nu får elever mulighed for at vælge teknologiforståelse som valgfag i de ældste trin. Departementet for uddannelse, kultur, idræt og kirke har sendt ændringsforslaget til høring.

En særskilt fag vil betyde, at elever skal lære at benytte IT, herunder teknologiforståelse, digital dannelse og digital færden samt om IT-sikkerhed.

Teknologiforståelse som valgfag

IPads og internettet er allerede integrerede dele af undervisningen i folkeskolen, og elever bliver undervist i teknologiforståelse i samtlige fag. Nu skal elever i 8.-10. klasser mulighed for at tilbygge deres viden med teknologiforståelse som valgfag.

Her får elever mulighed for at udvikle kompetencer til at arbejde med designprocesser og analysere digitale produkter. Eleverne skal kunne kode digitale produkter og vurdere disse i et samfundsmæssigt perspektiv. Den form for undervisning har indtil nu været et tilbud, som Tusass har tilbudt i samarbejde med kommuner.

Udover teknologiforståelse kommer faget historie tilbage til folkeskolen som særskilt fag. Faget er under de sidste ændringer blevet indlemmet under faget samfundsfag, men skal nu igen figurere som særskilt fag.

Gælder fra næste skoleår

Ifølge høringsmaterialet vil den nye bekendtgørelse træde i kraft den 1. august 2023. Men de elever, der nu går i de ældste trin i folkeskolen skal følge den gamle bekendtgørelse om fagområder til de færdiggør folkeskolen.

- Der er er indsat en overgangsbestemmelse, hvorefter elever, der påbegynder 8. eller højere klassetrin i skoleåret 2023-2024, fortsat vil modtage undervisning i henhold til reglerne i den gældende bekendtgørelse. Dette er ensbetydende med, at en ny be-kendtgørelse alene vil gælde for elever, der påbegynder 1.-7. klassetrin i skoleåret 2023-2024.

Derefter vil de kommende elever i de ældre klasser følge den nye bekendtgørelse, og dermed får mulighed for at lære mere om teknologiforståelse som valgfag.

Høringsfrist er den 7. juni.