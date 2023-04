Elever i Sisimiut får ekstra hjælp til bogstavgenkendelse

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 25. april 2023 - 13:53

Iværksætterværkstedet Qulleq Fablab i Sisimiut har indgået en samarbejdsaftale med Minngortuunnguup Atuarfia for at udvikle en anderledes læringsmetode til elever med læsevanskeligheder.

I alt otte elever, der går i 3. klasse i Minngortuunnguup Atuarfia i Sisimiut er udpeget til at deltage i pilotprojektet i slutningen af april, hvor de får mulighed for at lære bogstaver at kende ved hjælp af redskaber i et værksted.

- De elever, der er udpeget til at blive undervist på værkstedet er almindelige elever, som har udfordringer ved at genkende nogle bogstaver. Vi tilfører anderledes redskaber, så de kan opleve undervisningen på en anden måde, fortæller Natzya Christiansen, manager i Qulleq Fablab til Sermitsiaq.AG.

Nye redskaber – ny læringsmetode

Natzya Christiansen understreger, at de elever, som skal deltage i den specielle undervisning, ikke går i en specialklasse men at eleverne har det fællestræk, at de har svært ved at genkende nogle bogstaver.

- Ved at bruge en laserskærer og lave vendespil kan børnene få en anderledes indblik i bogstaver og ord. Vi bruger læring ved handling i denne undervisning, fortæller Natzya Christiansen.

Qulleq Fablab er et værksted med flere redskaber, som folkeskolen kan have gavn af at bruge i en undervisning. Natzya Christiansen oplyser, at Qulleq Fablab og Minngortuunnguup Atuarfia har indgået en vedvarende aftale, og at undervisningsmetoden skal evalueres efter de første lektioner i dagene 25. og 27. april.