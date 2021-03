Elektroniske søkort kan forbedre sejladssikkerheden  

Trine Juncher Jørgensen Onsdag, 31. marts 2021 - 09:21

Departementet for Boliger og Infrastruktur sætter i samarbejde med Geodatastyrelsen fokus på den elektroniske søkortdækning af det sydvestlige Grønland.

Efter et vellykket pilotprojekt i 2018-2019 begynder Geodatastyrelsen i 2021 at udgive nogle særlige elektroniske søkort, der i lighed med almindelige ENC (Electronic Navigational Chart) og nyudgivne papirkort er tilpasset moderne GPS-navigation, men indeholder færre informationer.

- Vi har store mængder nyere søopmålingsdata liggende, og Basis ENC giver os mulighed for at frigive disse data hurtigere end i dag og få dem derud, hvor de gør gavn: hos brugerne. Det skaber en mere sikker besejling i de opmålte farvande og altså en mere sikker navigation for de søfarende, forklarer Elizabeth Hagemann, kontorchef i Geodatastyrelsen.

Produktionsplan for grønlandske søkort for perioden 2019 – 2026: Geodatastyrelsen

Basis ENC bliver udgivet som almindelige ENC, der kan benyttes i skibenes elektroniske navigationssystemer, ligesom de bliver tilgængelige for Geodatastyrelsens handelspartnere, der leverer elektroniske søkort til fritidssejlere og fiskere m.fl.

– Det er rigtig spændende med Basis ENC. Vi er meget begejstrede for, at Geodatastyrelsen kan sende opdaterede data i søen hurtigere, end det ellers var forventet til vores brugere i Grønland, tilføjer Kenneth Lund Bøjler, der er afdelingschef i Departementet for Boliger og Infrastruktur i Grønland.

Erstatter ikke papirkort

Brugerne skal være opmærksomme på, at Basis ENC kun indeholder de mest nødvendige oplysninger, herunder nye præcise dybdedata, ny georefereret kystlinje og de informationer, der er nødvendige for sikker navigation, som eksempelvis fyr, båker og kabler. Det kan derfor være nødvendigt at have et papirsøkort med ombord, hvis man vil navigere i områder, hvor der ikke er indsamlet nyere søopmåling.

En af fordelene ved ENC er, at de er tilgængelige for alle, hvis man blot anvender en søkortplotter eller tablet, og har tegnet et abonnement hos en af Geodatastyrelsens handelspartnere, der distribuerer elektroniske søkort.

- Vi forventer, at de elektroniske søkort vil nå ud til flere typer brugere, som for eksempel jollesejlere og fritidssejlere, der ikke traditionelt anvender søkort under sejladsen. En mulig sidegevinst ved de nye søkort er, at det bliver muligt at se mange detaljer om dybdeforskelle, hvilket for eksempel fiskere kan have særlig interesse i, fortæller Elizabeth Hagemann.

- Aftalen mellem Det grønlandske Selvstyre og Geodatastyrelsen blev revideret i 2017, og der blev i 2018 udarbejdet ny produktionsplan med en forventet færdiggørelse i 2026. Vi ser således meget frem til, at de aftalte søkort bliver færdiggjorte, men er også glade for dette tiltag, som forventes at gøre meget godt for søsikkerheden og fiskeriet i mellemtiden, afslutter Kenneth Lund Bøjler.

Geodatastyrelsen forventer, at der med Basis ENC allerede ved udgangen af 2023 vil være en moderne og sammenhængende elektronisk søkortdækning i alle de områder i det sydvestlige Grønland, hvor Geodatastyrelsen ligger inde med nye dybdeopmålinger.

Når Basis ENC er produceret, vil Geodatastyrelsen efterfølgende løbende udbygge disse med de resterende informationer samt producere de tilsvarende papirsøkort for områderne. Produktionen af Basis ENC erstatter eller forsinker ikke den eksisterende produktionsplan, som Geodatastyrelsen har lavet i samarbejde med Grønlands Selvstyre.

Læs Mediehusets bil- og bådtillæg Motoori ganske gratis – klik HER