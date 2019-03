Elektroniske brevstemmer på vej

Walter Turnowsky Torsdag, 14. marts 2019 - 09:08

Naalakkersuisut vil gøre det muligt fremover at afgive sin brevstemme elektronisk

På sit seneste møde har Naalakkersuisut besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ændring af valgloven, der skal gøre dette muligt.

- Baggrunden for, at vi vil åbne op for muligheden for at brevstemme elektronisk, er at der er nogle mindre grupper, der slet ikke eller kun vanskelligt kan afgive deres stemme, ganske enkelt fordi deres brevstemme ikke når frem til valgstedet i tide, siger departementschef i formandens departement, Søren Hald Møller til Sermitsiaq.AG.

- Det kan være besætningen på en trawler, der er ude at sejle til efter valget er afholdt.

- Så det handler kort sagt om, at så mange som muligt skal have mulighed for at stemme.

Høje krav til sikkerheden

Det er ikke helt lige ud af landevejen at udvikle et sådant system. Det skal leve op til international standard for et system til afgivelse af elektronisk brevstemme.

- Et sådant system kræver i sagens natur et meget højt sikkerhedsniveau, da det skal følge de samme principper som en afstemning med papir og blyant. Det vil sige, at det skal sikres, at stemmeafgivningen er hemmelig samt at man ikke kan stemme for hinanden, siger Søren Hald Møller.

Gælder kun brevstemmer

Naalakkersuisut vil bruge 400.000 kroner fra midlerne til digitaliseringsstrategien til at udvikle systemet. Fra 2020 og de efterfølgende fire år skal der bruges 600.000 kroner til en opnormering af sekretariat for Valgnævnet. Samtidig bliver ansvaret for brevstemmerne flyttet fra kommunerne til Valgnævnet.

- Det er en lidt kompliceret øvelse, da vi under ingen omstændigheder vil gå på kompromis med sikkerheden.

Systemet vil kun åbne op for, at det er brevstemmer man kan afgive elektronisk. Stemmer man på valgdagen, så foregår det stadig med papir, blyant og valgurne.