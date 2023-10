EL dropper palæstinensisk organisation efter Israel-angreb

Ritzau Fredag, 20. oktober 2023 - 06:59

Enhedslisten har igennem mange år deltaget i et demokratiprojekt på Vestbredden, som blandt andet har haft deltagelse af den palæstinensiske organisation DFLP.

Det bliver der i imidlertid ikke mere af fremover. Partiet fortæller på sin hjemmeside, at man har indstillet alt fremtidigt samarbejde med DFLP.

Det sker som en reaktion på forlydender i nyhedshistorier og på sociale medier om, at DFLP's afdeling i Gaza har deltaget i angrebet på Israel 7. oktober.

– Vi er dybt ulykkelige over oplysningerne om, at en del af en organisation, som vi tidligere har haft samarbejde med, angiveligt har deltaget i angrebet den 7. oktober.

- Det er helt forfærdeligt – og vi tager den kraftigst mulige afstand, siger Rasmus Holme, der er forretningsudvalgsansvarlig i Enhedslisten.

Samarbejdet, der har været formidlet af Dansk Institut for Partier og Demokrati (DIPD), har bestået i, at Enhedslisten har medvirket i at uddanne unge palæstinensere i demokrati, menneskerettigheder og ligestilling.

Projektet løb fra 2013 til 2021 og er nu afsluttet, men det bliver altså ikke fulgt op af nye forløb.

- Det er klart, at vi må tage ved lære af det her. Vores opgave er nu at få al information frem om, hvad der er sket, og sikre, at der aldrig nogensinde sker en gentagelse af sådan et samarbejde, siger Rasmus Holme.

I Enhedslistens folketingsgruppe bakker udenrigsordfører Trine Pertou Mach op om at indstille samarbejdet med DFLP.

- Hamas' angreb i Israel er helt forfærdeligt og skal fordømmes på det kraftigste.

- Hvis en del af en organisation, som Enhedslisten har lavet bistandsprojekter med, efterfølgende kan have deltaget i det angreb, er det både chokerende og forfærdeligt, siger hun.

Det er som nævnt DIPD, der har formidlet samarbejdet, og her mener fungerende direktør Mathias Parsbæk Skibdal ikke, at man kan bebrejde Enhedslisten noget.

- Enhedslisten har lavet et godt stykke arbejde i demokratiets tjeneste med nogle fornuftige partnere. At der så er nogle andre, der betaler medlemskontingent samme sted, der tilsyneladende vælger at indgå i en terrorhandling, er rigtigt ærgerligt.

- Men vi har intet indtryk af, at der skulle være nogen som helst sammenhæng mellem de aktiviteter, som Enhedslisten har stået for, og den terrorhandling, der er begået, siger han.

Mathias Parsbæk Skibdal fortæller også, at DPID har haft et særligt øje på projektet og sikret, at der ikke har været sammenfald mellem deltagerne og personer eller organisationer, der er på EU's terrorliste.

DFLP står for Democratic Front for the Liberation of Palestine. Det er en marxistisk-leninistik organisation, der blev stiftet i 1968.

Partiet har en militær fløj, som tidligere har foretaget en række aktioner med dødeligt udfald rettet mod israelere, herunder et angreb på byen Ma'alot i det nordlige Israel, der kostede 25 israelere livet.

