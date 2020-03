Ekstraordinært tilbud: Flyv fra Nuuk til Danmark

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. marts 2020 - 21:36

Myndighederne ønsker at give folk i Nuuk mulighed for at rejse til København og har bedt Air Greenland om at se på om det er muligt, oplyser Air Greenland.

Det gælder alene flyvninger i morgen den 19. og fredag den 20 marts.

- I første omgang kontakter vi alle berørte passagerer i aften, der skulle have været afsted i morgen. I morgen kontakter vi de øvrige passagerer telefonisk, som skulle have været afsted fredag. De får at vide, at flyvningen er genoptaget, og at deres plads er sikret i det tilfælde, at de fortsat ønsker at rejse, oplyser Air Greenland.

Billetsalg åbnes

Derudover har vi åbnet for salget af billetter på ruten fra Nuuk til København. De billetter kan købes på vores hjemmeside, oplyses det.