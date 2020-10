Ekstra penge skal promovere Grønland i London

Thomas Munk Veirum Mandag, 05. oktober 2020 - 08:31

Storbritannien er et stort marked for grønlandske fiskeriprodukter, og derfor arbejder embedsfolk på højtryk i kulissen for at forbedrede Grønlands første officielle handelsaftale med et andet land.

Det sker i forbindelse med, at Storbritannien har forladt EU, og at grønlandske fiskeriprodukter risikere at få pålagt told på mellem 12 og 20 procent fra årsskiftet, hvis ikke der opnås en aftale.

Arbejdet med handelsaftalen får nu en indsprøjtning i form af 1,5 millioner kroner, som Naalakkersuisut har bedt Finans- og Skatteudvalget bevilge.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Steen Lynge (D), oplyser, at pengene skal bruges til blandt andet at gøre opmærksom på Grønland i London:

Brug for køb af ekspertise

- Vi har ikke en repræsentation i UK (United Kingdom of Great Britain), og der er derfor behov for flere rejser til UK og rundt i UK for vores folk i relation til denne opgave, skriver Steen Lynge i en kommentar til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Steen Lynge har Selvstyret også brug for, at købe faglig ekspertise og rådgivning indenfor international- og handelsret og skabe opmærksomhed omkring Grønland ved eksempelvis at lave nogle events i London:

- Vi skal huske på, at der i samme periode er mange andre lande, som også er interesseret i at indgå handelsaftaler med UK. Derfor kræver det ressourcer at trænge igennem i London, der som bekendt ikke er en billig by, skriver Steen Lynge.

Risikere af få pålagt told

Steen Lynge forventer, at et udkast til en handelsaftale ligger klar inden for få uger. Det er Grønland, som skal lave udkastet, og når det er afleveret til Storbritannien, kan de reelle forhandlinger gå i gang.

Aftalen skal især omfatte kogte og pillede rejer samt torsk, som er de største eksportprodukter til Storbritannien i øjeblikket. Hvis ikke Selvstyret indgår en handelsaftale, kan produkterne blive pålagt en told fra nytår, hvilket vil gøre dem sværere at sælge på det britiske marked.

Arbejdet med handelsaftalen kompliceres yderligere af, at nogle af de områder, som handelsaftalen berører, ikke er hjemtaget. Det gælder ifølge Steen Lynge fødevareområdet og skibsfart, og derfor skal de danske myndigheder også involveres i arbejdet med handelsaftalen.

Danmark skal godkende

- Ligeledes skal Danmarks Udenrigsministerium i henhold til selvstyreloven ind over og se det færdige aftaleudkast og sige generelt OK til den samlede aftalepakke før, at det kan underskrives, oplyser Steen Lynge.

Naalakersuisoq håber på en aftale snart:

- Vi krydser fingre for i år, men det kan blive svært, omend ikke umuligt, skriver Steen Lynge.