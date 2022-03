En ekstra læge til personer med hjertesygdomme

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 18. marts 2022 - 17:45

Der er i alt 750 hjertepatienter, som aktuelt bliver behandlet på det medicinske område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. 500 hjertepatienter bliver tilset af deres egen regionslæge rundt omkring i landet.

Hidtil har der været ansat en enkelt læge med speciale i hjertesygdomme fast, som er blevet suppleret af vikarierende læger kortere perioder ad gangen.

Men nu har Naalakkersuisut fastansat en ekstra specialist for at lette opgaven for den enkelte læge i landet. Ansættelsen vil varer et år. Det oplyser Naalakkersuisut i et paragraf 37 svar, som Inatsisartut-medlem for Naleraq Mette Arqe-Hammenken har stillet spørgsmål til.

- Naalakkersuisut kan oplyse, at der på nuværende tidspunkt er én fast læge med speciale i kardiologi (hjertesygdomme) ansat i Sundhedsvæsenet. Fra juli 2022 til juli 2023 vil der være fastansat i alt to læger med speciale i kardiologi. Ligeledes kommer der vikarierende kardiologer fra Danmark i omkring tre måneder hvert år, det skriver Naalakkersuisoq for Sundhed, Kiista L. Fencker i sit svar.

Der er i alt 1200-1300 personer, som behandles for eller går til kontrol med deres hjertesygdomme. En læge i Danmark har omkring 1.400 patienter om året, hvilke er normalt.

Ventetid for patienter

I 2019 døde 67 af hjertesygdom, mens tallet var op 77 i 2018. Ifølge landslægeembedet, så var kræft og hjertesygdomme de hyppigste dødsårsager i 2016 og 2017.

Mette Arqe-Hammenken har stillet spørgsmål om hjertesygdomme, fordi hun vil vide, hvor udbredt hjertesygdomme er. Hun mener nemlig, at der er flere, der får sygdommen og at man hører ofte om folk, der får akut hjertestop med døden til følge.

Ventetiden for at blive behandlet er forskelligt, da det afhænger af, hvad patienterne fejler, da der findes mange typer af hjertesygdomme.

- Ved akutte sager bliver patienterne indlagt med det samme, ellers igangsættes en behandling typisk efter mellem én uge og tre måneder, afhængigt af, hvor behandlingskrævende patienterne er. Hvis igangsættelsen af behandlingen kan vente, bliver patienterne skrevet op til venteliste til hjertelægen, der rejser ud på Kysten til de fleste byer en gang årligt, det oplyser Kiista L. Fencker.

Naalakkersuisut har ingen planer om at lave en landsdækkende undersøgelse om hjertesygdomme, da patienter undersøges, hvis der er mistank om hjertesygdomme.

- Det kan dog oplyses, at der er to igangværende Ph.d.-projekter, hvor der bliver forsket i hjertesygdomme i Grønland. Det er forventningen, at disse projekter på sigt vil bidrage med vigtig ny viden om hjertesygdomme. Skriver Naalakkersuisut blandt andet i deres svar.