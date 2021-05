Ekstra kostråd til gravide, vegetarer og ældre

Redaktionen Tirsdag, 04. maj 2021 - 11:05

Er du gravid eller ammende, har du ikke brug for flere søde sager men flere næringsstoffer. Hvis du er vegetar, der spiser æg og mejeriprodukter, skal du bl.a. spise flere bælgfrugter og æg, mens dig, der er fyldt 65 år, skal skrue op for proteinerne. Sådan lyder nogle af de nye supplerende råd ifølge pressemeddelelse fra den Fødevarestyrelsen i Danmark.

- Alt efter hvor i livet vi er, kan vi have brug for at justere vores madvaner, så vi holder os sunde og raske og får energi til at være aktive. Med afsæt i viden fra DTU Fødevareinstituttet har vi undersøgt de særlige behov, som gravide, vegetarer og personer over 65 år har, og vi udgiver nu tre sæt råd, som supplerer de nye Kostråd vi lancerede tidligere på året, siger kontorchef Anne Pøhl Enevoldsen, Fødevarestyrelsen.

Næringsstoffer

Gravide og ammende har typisk brug for flere næringsstoffer og mere energi, men det betyder ikke, at der er plads til flere kager og andre søde sager. Et særligt råd til gravide og ammende er at skrue op for den sunde mad og ned for de søde sager og søde drikkevarer.

Rådet er det samme til sunde og raske borgere over 65 år, men forklaringen er en anden.

- Vi spiser mindre, når vi bliver ældre, og derfor bør vi også skære meget ned på søde, salte og fede sager. Det er vigtigt, at vi har plads og appetit til mad med proteiner, vitaminer og mineraler. For folk over 65 år er proteiner er særligt vigtige, da de er med til at vedligeholde muskelmasse og give styrke mod sygdom og svækkelse senere i alderdommen, siger Anne Pøhl Enevoldsen.

Klimavenlig mad

De nye officielle kostråd anbefaler, at vi spiser mere klimavenligt, og her scorer vegetarer højt. Men en kost helt uden kød og fisk stiller særlige krav til måltidernes sammensætning.

- Når du undgår kød og fisk, så bør du være mere opmærksom på at sammensætte din mad, så du får alle de proteiner, fedtstoffer, vitaminer og mineraler, du har brug for, siger Anne Pøhl Enevoldsen.

