Ekstra julehelikopter i syd

Walter Turnowsky Lørdag, 23. november 2019 - 15:03

Der er håb om en mere stabil transport i Sydgrønland i den kommende måned.

Der bliver nemlig indsat en ekstra helikopter af typen AS 350 for at forbedre regulariteten.

- Jeg er glad for at kunne øge robustheden i trafiksystemet i den hårde vintertid, og dermed give de rejsende tryghed i planlægningen af julerejserne, siger naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Karl Frederik Danielsen (S) i en pressemeddelelse.

Ifølge Air Greenlands hjemmeside har AS 350 plads til fem passagerer.