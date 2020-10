Ekstra jagtbetjent i Tasiilaq afvises

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 27. oktober 2020 - 13:02

Der har ikke været en jagtbetjent på kontrol i området ved Tasiilaq i årevis, og den situation er uholdbar, mener medlemmer af Siumuts gruppe i Inatsisartut.

Derfor har de stillet forslag på efterårssamlingen, om at Naalakkersuisut skal sikre en jagtbetjent med base i Tasiilaq.

Men Naalakkersuisut indstiller til, at forslaget forkastes i et netop offentliggjort svar fra naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Jens Immanuelsen.

Immanuelsen påpeger, at Tasiilaq-området dækkes af jagtbetjenten i Nuuk, og at det er Grønlands Fiskerikontrol, der ud fra en risikovurdering bestemmer, om betjenten skal en tur til Tasiilaq for at udføre kontrol.

Der har dog ikke været kontrol de seneste tre år, oplyser naalakkersuisoq.

Flere overtrædelser af reglerne

Indstillingen om at forkaste forslaget kommer på trods af, at der ifølge Jens Immanuelsen er sket adskillige overtrædelser af reglerne i Tasiilaq med henholdsvis fangst af fredede arter, fangst uden licenser, manglende fangstrapporteringer samt fangst udenfor jagtsæson af kvoterede arter:

- Naalakkersuisut er bekendt med, at der i området har været en del fokus på narhvaler og isbjørne, og at kvoterne til disse er blevet overskredet inden for de sidste 5 år. Der kommer flere store hvaler til området, og der er rapporteret om et større antal anskydninger på fredede store hvaler, skriver Jens Immanuelsen.

Men fordi der er begrænsede fangstarter i området i form af rensdyr, moskusokser og hvidhval, vurderer Naalakkersuisut, at det ikke er hensigtsmæssigt at have en permanent jagtbetjent i Tasiilaq.

Fiskerikontrollen skal spare

Og så er der også det med pengene. Vurderingen er, at det vil koste to millioner kroner i opstartsomkostninger og derefter en million kroner om året, hvis der skal være en permanent jagtbetjent.

- På grund af Grønlands nuværende økonomiske situation er Grønlands Fiskerilicenskontrol allerede pålagt at foretage besparelser, hvorfor det ikke vil være muligt at afsætte midler til etablering af en jagtbetjent i Tasiilaq, uden at det vil få alvorlige konsekvenser for den eksisterende opgavevaretagelse for Grønlands Fiskerilicenskontrol, skriver Jens Immanuelsen.

Slutteligt henviser Immanuelsen også til, at fiskerikontrollen samarbejder med politiet og Arktisk Kommando, der også har beføjelser til at udføre inspektion og kontrol af fangst- og jagtfartøjer.