Ekstra fragtfly med Air Greenland

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 11. juni 2021 - 10:57

Air Greenland flyver i øjeblikket over Atlanten tre gange om ugen. Men det er simpelthen ikke nok til al den post og fragt der skal med på turen. Derfor har flyselskabet valgt, at indsætte en ekstra flyvning kun til fragt på lørdag.

- Vi ved, hvor meget det betyder for vores og Tele-Posts kunder, at posten når frem, og da vi har oplevet stigende mængder post, har vi nu besluttet at indsætte en ren fragtafgang på lørdag, siger Kommerciel Direktør i Air Greenland, Henrik Søe.

Da der er begrænsninger for antallet af passagerer til Grønland vil der ikke være nogle passagerer på afgangen lørdag, og maskinen er således reserveret kun til fragt og post, skriver selskabet.

Corona restriktioner forsinker

Tele-Post har oplevet stigende mængder af post til Grønland, men det har været umuligt for flyselskabet at få alle breve og pakker med på de tre ugentlige passagerafgange. Det er også derfor, at man indsætter en ekstraflyvning kun for fragt og post, oplyser Air Greenland.

- Vi er rigtigt glade for at Air Greenland har besluttet at sætte en særlig post og fragt afgang ind på lørdag, så vi i fællesskab kan få posten frem til alle i Grønland, siger Direktør i TELE Kristian Reinert.

Nogen af dem der har oplevet forsinkelser på grund af den manglende plad stil fragt er sælgerne af de hjemløses avis, Hus Forbi har været forsinket med tre til fire uger siden flyvninger mellem København og Kangerlussuaq blev mindsket på grund af Corona restriktionerne.

Hus Forbi er et magasin og sælges af de socialt udsatte i Nuuk. Kofoed Skole er distributør for avisen, mens Air Greenland er sponsor for avisens fragt.