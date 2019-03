Eksport af grønlandsk marmor

Redaktionen Søndag, 10. marts 2019 - 15:44

Arkitektskolen i Aarhus er i gang med et større forskningsprojekt om blandt andet grønlandsk marmors potentiale som byggemateriale.

Det skriver avisen Sermitsiaq.



– Det grønlandske marmor er verdens ældste marmor, og foreløbige undersøgelser har vist, at det er mere holdbart i det nordiske klima end for eksempel italiensk marmor. Overformynderiets bygning i København er bygget af grønlandsk marmor, og har stået siden 1937 uden problemer. Det er først nu, at facaden renoveres. Til sammenligning er operahuset i Oslo, der er bygget af italiensk marmor blevet renoveret flere gange, siden det stod færdigt for 11 år siden. Dertil har den grønlandske marmor en smuk transparens, og vi kan se nogle muligheder i materialet, siger professor ved Aarhus Arkitektskole Thomas Bo Jensen, der er projektansvarlig for projektet, som har modtaget 5,9 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråd, og afsluttes i 2020.



I sommer var to forskere Robert Brandt Trempe Jr. og Jonathan Footes, der er tilknyttet Arkitektskolen i Aarhus på besøg i den nu lukkede mine Maarmorilik, hvor de undersøgte bruddet og blandt andet tog 350 kilogram marmor med til Danmark, som de nu eksperimenterer med.



