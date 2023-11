Eksplosive prisstigninger på materialer: Det bliver dyrere at bygge i Grønland

Redaktionen Lørdag, 25. november 2023 - 10:03

Det bliver dyrere for selvstyret at få bygget de nye kollegieboliger i Sisimiut, Ilulissat, Aasiaat og Qaqortoq, der i sommer blev skudt i gang.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Sagen er et aktuelt eksempel på, at byggerier i Grønland, der i disse år oplever et byggeboom i Nuuk og de større byer, kommer til at koste mere for bygherrerne at gennemføre, herunder selvstyret.

Årsagerne er, at omkostningerne til byggematerialer er skudt vildt i vejret blandt andet på grund krigen i Ukraine samt at energipriserne er steget voldsomt i forbindelse med fremstilling af energitunge byggematerialer som for eksempel isolering, gips, stål og glas.

Hertil kommer, at lønningerne til byggefirmaernes håndværkere ligeledes er blevet skruet op. Desuden har der været fragtstigninger.

- Det kan ikke undgås, at det bliver dyrere for selvstyret at få bygget kollegieboligerne i anden etape, vi har sat i gang. For det er klart, at materialepriserne har stor en effekt på de kontrakter, vi har indgået med entreprenørerne.

- Jeg ønsker ikke at melde en kvadratmeterpris ud på de nye kontrakter. Men det er klart, at priserne afspejler den usikkerhed, der er og har været på materialepriserne og fragtraterne.

Sådan lyder meldingen fra kontorchef Robert Høegh i Departementet for Boliger og Infrastruktur.

