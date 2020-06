Eksplosionsulykke: Vidne afhørt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 09. juni 2020 - 09:34

Torsdag i sidste uge skete der en kraftig eksplosion i en hytte vest for Sarfannguit.

En 13-årig pige mistede livet ved eksplosionen, en 14-årig pige blev kraftigt forbrændt og en voksen person var efter ulykken i chok.

Politiet oplyser til Sermitsiaq.AG, at der tirsdag ankommer teknikere, der skal hjælpe med at finde ud af, hvad der forårsagede eksplosionen.

- Det er folk, vi har rekvireret fra Danmark, siger Søren Bendixen, vagtchef ved Grønlands Politi.

Forklaring skal stykkes sammen med undersøgelser

Vagtchefen oplyser også, at det er lykkedes politiet at afhøre den voksne person, som var sammen med de to piger på hyttetur.

Den voksne er indtil videre den eneste, der har kunnet fortælle om, hvad der skete ved hytten, men vagtchefen kan af hensyn til efterforskningen ikke komme nærmere ind på personens forklaring.

- Efterforskningen kører fortsat, og forklaringen skal stykkes sammen med de undersøgelser, teknikerne nu foretager på stedet, siger Søren Bendixen.

Ikke nyt om 14-årig evakueret

Politiet har tidligere oplyst, at der formentlig var to gasbeholdere i hytten, og at personer havde henvendt sig til politiet om to brag, der kom lige efter hinanden.

På grund af sine kvæstelser blev den 14-årige pige evakueret til Danmark for at få behandling der. Politiet kan dog ikke sige noget nyt om pigens tilstand.

Grønlands Politi har tidligere oplyst, at der vil komme et kriseteam til bygden, for at hjælpe de borgere, der måtte have brug for det.