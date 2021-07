Ekspert: Skeletterne i skabet kommer frem i lyset

Redaktionen Lørdag, 03. juli 2021 - 11:49

Fredag offentliggjorde Naalakkersuisut en redegørelse om økonomien i lufthavnspakken - primært for de nye landingsbaner og bygninger i Ilulissat og Nuuk – der vurderes at blive henholdsvis 400 millioner og 500 millioner kroner dyrere end budgetteret. En samlet merudgift på i alt 900 millioner kroner, skriver avisen Sermitsiaq.

- Den samlede anlægsudgift for Ilulissat lufthavn blev estimeret til 1.362 millioner kroner. Der var i dette ikke taget højde for anlæg til 363,9 millioner kroner samt driftsudgifter til opstart af lufthavnen med 71,3 millioner kroner. Den nye beregning, der involverer alle udgifter forbundet med lufthavnen, giver en samlet udgift på 1.795,9 millioner kroner. Den samlede anlægsudgift for Nuuk lufthavn blev estimeret til 1.678,7 millioner kroner. Der var i dette ikke taget højde for anlæg på 364,3 millioner kroner samt driftsudgifter til opstart af lufthavnen på 71,2 millioner kroner. Den nye beregning, der involverer alle udgifter forbundet med lufthavnen, giver en samlet udgift på 2.113,1 miomillioner kroner, står der i redegørelsen.

Kritiske fordyrelser

Det er ikke ny viden, at lufthavnene bliver dyrere end forventet. Det var allerede fremme kort før valget, men det nye er, at fakta nu lægges åbent frem på bordet af Naalakkersuisut og embedsværk, så alle har mulighed for at sætte sig ind i årsagerne til fordyrelserne.

– Det skaber klarhed, hvilket er prisværdigt. Det nytter ikke noget at feje ting ind under gulvtæppet, for så bliver folk først mistroiske i forhold til hele projektet. Som ny regering er der brug for at få fejet alle skeletterne ud af skabet, kigge på dem og starte på en frisk, siger professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet Per Nikolaj Bukh, der tidligere har kaldt fordyrelserne i lufthavnspakken for kritiske, til Sermitsiaq.

