Ekspert: Prisen for Air Greenland-aktier lyder fornuftig

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 26. april 2019 - 17:26

Jacob Pedersen har i mange år beskæftiget sig med børsnoterede flyselskaber, og for ham er det ikke overraskende, at den samlede pris for Air Greenland løber op i 738 millioner kroner, hvilket er tæt på egenkapital-grundlaget på 700 millioner kroner.

Vil købe SAS og Staten ud

Sermitsiaq.AG erfarede torsdag, at Staten og SAS for en samlet aktiepost på 62,5 procent skal have en betaling på 461 millioner kroner. Det svarer til, at selskabet er vurderet til en værdi på 738 millioner kroner.

De to advokathuse – Kammeradvokaten og Bech-Bruun – har valgt en kringlet model for at finde frem til, hvordan pengene skal falde.

Flertrins-plan

Såvidt Sermitsiaq.AG erfarer, er det planen, at Selvstyret i første omgang skal være eneaktionær af flyselskabet, som derefter leverer en udbyttebetaling på 461 millioner kroner til Selvstyret, der herefter fordeler pengene til SAS og Staten, så det matcher deres tidligere ejerandel, der var henholdsvis 37,5 procent og 25 procent.

Særlige forhold gør sig gældende

- Der er mange og helt særlige forhold, når det gælder en prisfastsættelse af Air Greenland, da den opererer i et helt særligt marked, hvor en ny lufthavnsstruktur får indflydelse samtidig med at selskabet står over for et stort investeringsprogram, siger aktieanalysechefen fra Sydbank til Sermitsiaq.AG.

Finans- og skatteudvalget havde fredag møde med Air Greenland-aktiekøbet på dagsordenen.

Udvalgets formand Hermann Berthelsen fra Siumut indledte mødet med at give medlemmerne en opsang, fordi de dybt fortrolige oplysninger om aktiehandlen er blevet lækket til Sermitsiaq.AG.

Hermann Berthelsen bekræfter, at Air Greenland-sagen blev behandlet på dagens møde, og at man genoptager drøftelserne på mandag, hvor finansudvalget igen mødes.