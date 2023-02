Ekspert: Øvelse er ikke udtryk for eskalering

Redaktionen Lørdag, 11. februar 2023 - 12:47

I midten af januar gennemførte den nordamerikanske forsvarskommando NORAD en øvelse i Grønland, Canada og USA med brug af blandt andet F-35 kampfly og 225 soldater fra det amerikanske og canadiske forsvar.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Set i lyset af den aktuelle krig i Ukraine, har der været spekuleret i, om øvelsen var et udtryk for en stigende spænding i Arktis, men det mener lektor ved Institut for strategi og krigsstudier i Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen ikke, at der er tale om:

– Jeg tror ikke at USA har tænkt denne her øvelse som et forsøg på en eskalering. I USA’s seneste arktiske strategi står der, at fokus i Arktis er på overvågning, samarbejde med allierede samt at fastholde Arktis som et lavspændingsområde. Så i min optik har USA ikke tænkt denne øvelse som en eskalering, men derfor kan den jo godt opfattes som en eskalering fra russisk side.

