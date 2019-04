Ekspert: Høje priser på zink er godt for mineprojekt

redaktionen Søndag, 28. april 2019 - 10:16

Verdensøkonomien får en ny dagsorden, når råvarepriserne gennem længere perioder stiger, men også når de falder. I øjeblikket er prisen på zink relativt høj, skriver Sermitsiaq.

Fortsætter råvareboomet og trenden med de høje zinkpriser, er det gunstigt for zinkproducenter, herunder ejere af zinkminer og selskaber, der vil bygge miner. Det lille australske firma Ironbark satser i år på at lokke investorer til Grønland.

Stagnerende markeder

Selskabet satser på at hente 514 millioner amerikanske dollars eller godt 3,3 milliarder danske kroner på de finansielle markeder, det vil sige hos långivere i banker og andre investorer, til at anlægge Citronen Zinc-minen ved Citronen Fjord.

Men det store spørgsmål er, om Ironbark, når det kommer til stykket, formår at overbevise investorer om, at det muligt at få sejlet produkterne ud af Grønland. Det siger den erfarne grønlandske geolog Ole Christiansen, som har stor ekspertise fra minebranchen og nøje følger udviklingen på priserne på mineralmarkederne, blandt andet på zink.

- Priserne på zink har været meget høje i flere år. Men for trekvart år siden begyndte priserne at falde, formentlig på grund af stagnerende markeder, som har ramt alle metaller. For tiden er zinkpriserne dog stadigt relativt høje. Så det er udmærket for Jonathan Downes og Ironbark. Jeg håber, han får gang i tingene, siger Ole Christiansen til Sermitsiaq.

