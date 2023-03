Ekspert: Heliumeksport har lange udsigter

Redaktionen Lørdag, 25. marts 2023 - 15:54

De fleste kender helium, som den gas, man blæser ind i balloner, så de kan flyve til vejs. Eller som den gas, man kan indånde, hvis man vil tale som Anders And. Men helium har mange andre og vigtigere anvendelsesmuligheder.

Faktisk så mange, at helium i sidste uge var tilbage på listen over EU’s kritiske mineraler. Det fortæller leder ved Videncenter for Mineralske råstoffer og Materialer på GEUS, Jakob Kløve Keiding til avisen Sermitsiaq:

– Helium er en ædelgas med nogle unikke egenskaber. Det bliver f.eks. anvendt til forskellige typer af hospitalsscannere og inden for medicinsk forskning. Men også til nedkøling af supermagneter og i forskellige typer af svejsning, og benyttes under produktion af semikonduktorer, optiske fibre og til at finde utætheder i rørledninger. Der er en stigende efterspørgsel på helium, og derfor er den nu tilbage på listen over EU’s kritiske mineraler som den eneste gas.

Listen over de kritiske mineraler indeholder for eksempel sjældne jordarter, grafit og en række andre mineraler til den grønne omstilling.

Flere heliumpotentialer i Grønland

For at komme på listen over EU’s kritiske mineraler skal der være både en betydelig forsyningsrisiko og stor økonomisk betydning for EU’s industri. Helium produceres i dag primært som et biprodukt til naturgasproduktion, og det vurderes, at der kan opstå en yderligere forsyningsrisiko, når naturgasproduktionen falder som følge af den grønne omstilling.

– Med en mindre produktion af fossile brændsler vil vi også se en mindre biproduktion af helium. Det er nok det scenarie, EU kigger ind i. Derfor er det interessant at se på, om man kan finde helium på anden vis i undergrunden. Og det er jo det, vi har set i Grønland med Pulsar Heliums efterforskning i Østgrønland. Derudover er der 30-40 andre steder, man kigger på globalt.

