Ekspert: Grønlands test-strategi er OK

Merete Lindstrøm Torsdag, 26. marts 2020 - 09:00

Det, at man tester færre i Grønland, afspejler, at man er i forskellige faser i epidemien, forklarer overlæge i infektionsepidemiologi og forebyggelse ved Statens Serum Institut Anders Koch til Sermitsiaq.AG

Han mener ikke, at strategien med at teste så mange som muligt passer til situationen i Grønland på nuværende tidspunkt.

- Så længe Grønland stadig er i ”inddæmningsfasen”, og der ikke er konstateret flere smittede, end der er, så er den nuværende indsats helt rigtig, siger eksperten.

- Det er fornuftigt at teste folk med symptomer, der har været ude og rejse, eller hvis de har været i kontakt med en af de få, der er konstateret smittede, siger han.

Sundhedspersonale testes før afrejse

Efter at rejseforbuddet blev indført lørdag, er der blevet strammet op for test af det sundhedspersonale, der fortsat kommer hertil fra Danmark.

Procent testede af hele landets befolkning Sverige 1,43 procent Norge 1,22 procent Italien 3,45 procent Island 2,8 procent Færøerne 5,13 procent Danmark 0,26 procent Grønland 0,50 procent Nuuk 1,1 procent Kilde: Our World in Data

- Vi har lavet en aftale på Rigshospitalet om, at folk, der skal til Grønland af den ene eller den anden grund, bliver testet, før de rejser, siger Anders Koch.

Han understreger, at der er langt fra den nuværende situation i Grønland til de lande, hvor man vælger at teste i langt højere grad.

Anders Koch påpeger, at situationen i Italien, som er et af de hårdeste ramte lande, gik fra to tilfælde den ene dag til fire den næste og så 128 den tredje dag. Det er slet ikke der, Grønland er, mener eksperten.

Situationen er kontrolleret

Han er ikke nervøs for, om der går mange mennesker rundt med smitte i Grønland, som ikke er opdaget endnu. Symptomerne hos langt de fleste smittede viser sig nemlig efter 5-7 dage, og i få tilfælde kan der gå op til 12 dage. Derfor har man sat karantæneperioden til 14 dage for at være på den sikre side.

- Indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at situationen er ude af kontrol med de midler, der er taget i brug, siger han.

Der er endnu ikke testet så mange på kysten, men det afspejler den risikovurdering, der er, mener overlægen.

- Der er jo ikke den samme rejseaktivitet for folk på kysten, og der er endnu ingen smittede uden for Nuuk. Hvis man tester efter samme retningslinjer på kysten på som i hovedstaden, så vil der automatisk være langt færre at teste, siger Anders Koch.