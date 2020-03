Ekspert: Grønlands strategi er fornuftig

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. marts 2020 - 16:27

Grønland er ikke som mange af de andre lande, der kæmper imod coronavirus i øjeblikket. Derfor giver det god mening at holde fast i en strategi, der handler om så vidt muligt at holde smitten ude af landet lige nu. Det mener overlæge i infektionsepidemiologi og forebyggelse ved Statens Serum Institut Anders Kock. Han er involveret i det danske arbejde med coronavirus indenfor overvågning, planlægning med mere.

- Det med at lukke ned, det kan man faktisk gøre i Grønland, og det kan man ikke andre steder, siger han.

Den strategi man har valgt, svarer i store træk til den, man havde i Danmark i den såkaldte 'inddæmningsfase', hvor prioriteten var at begrænse antallet i landet og opspore omkring kendte tilfælde.

Anders Koch er ud over sit virke på Statens Serum Institut også overlæge på Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet og infektionsmediciner på Medicinsk Afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Han arbejder til dagligt som tuberkuloseansvarlig overlæge for Grønland. Han har derfor fulgt den grønlandske situation tæt igennem hele forløbet.

Grønland kan lukkes

- For øjeblikket har Grønland ikke udbredt smitte, som Danmark har, og I er fortsat i 'afbødningsfasen'. Derfor mener jeg, det er en relevant strategi, landet har valgt for nu, siger Anders Koch.

På grund af landets isolerede geografi, kan man helt undgå at smittespredningen kommer hertil, og hvis man på samme tid kan kontrollere de få tilfælde, der er konstateret, så har landet en god forudsætning for at komme fornuftigt igennem krisen, mener eksperten.

- Hvis man holdte grænserne åbne, ville der højst sandsynligt komme mange smittede ind så spredningen ville ske alt for hurtigt i forhold til, hvad sundhedsvæsnet kan klare, siger han.

Selvom man på et tidpunkt skal åbne landet for tilrejsende igen, så kan udskydelsen have stor betydning, mener eksperten.

Udskyde og mindske udbruddet

Ved at lukke ned nu, kan man mindske den styrke, virussen kommer med, når den kommer.

- Når vi når længere hen i epidemiens udbredelse, vil en stor del af folk i Danmark og resten af Europa allerede have været igennem det. De vil derfor være immune. Det mindsker risikoen for, at dem der rejser til Grønland er smittede og tager det med sig, siger Anders Koch.

På den måde vil kurven flade ud og situationen vil blive nemmere at håndtere, slutter han.