Eksperter: Vulkan-aktivitet er slut

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 22. december 2023 - 12:31

Endnu mangler en officiel erklæring fra myndighederne, men flere islandske eksperter er overbevist om, at vulkan-aktiviteten nær byen Grindavík er slut.

Chefen for Suðurnes-politiet håber, at myndighederne efter dagens møde med det islandske meteorologiske kontor vil være i stand til at ophæve restriktionerne i Grindavík, skriver det islandske medie Iceland Review.

I et interview med mediet RÚV, der blev offentliggjort her til morgen udtalte vulkanolog Ármann Höskuldsson, at udbruddet nær Sýlingafell på Reykjanes-halvøen var forbi.

Intet målbart

Kristín Jónsdóttir, en afdelingsleder ved det islandske meteorologiske kontor, var enig i hans påstand: ”der er ikke længere nogen målbar vulkansk aktivitet i området”.

Ikke desto mindre advarer Kristín Jónsdóttir om, at det endnu er for tidligt officielt at erklære en afslutning på udbruddet, da situationen kan ændre sig hurtigt.

- Det er vigtigt at gå forsigtigt frem, især i betragtning af udbrudsstedets nærhed til kritisk infrastruktur, siger Kristín Jónsdóttir ifølge RÚV.