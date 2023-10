Eksperter: Moms vil øge skattegrundlaget men være svært at indføre

Redaktionen Fredag, 13. oktober 2023 - 09:40

I Naalakkersuisuts tillæg til koalitionsaftalen fra september fremgår det, at »det skal undersøges, om afgiftssystemet kan erstattes med et VAT-system«. VAT er det engelske ord for moms, der er en afgift til staten, som virksomheder lægger oveni deres vares pris, inden de sælger den.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I Danmark er momsen normalvis på 25 procent af varens pris. I USA er den på 10 procent, mens den i Storbritannien og Frankrig er på 20 procent.

Det har fra tid til anden været diskuteret i Grønland om man skulle indføre moms i stedet for de afgifter, man har på specifikke varer.

Sorte indtægter

Torben M. Andersen, der er formand for Økonomisk Råd forklarer, at fordelen ved forbrugsbeskatning – det vil sige moms eller lignende, er, at man får en bredere skattebase, hvor alle former for indkomst beskattes, når de omsættes til forbrug.

– Hermed kommer der også reelt en beskatning af »sorte« indkomster, der er indtægter fra aktiviteter, som ikke angives til skattemyndighederne for eksempel salg af fisk, reparationsarbejder, hashsalg med videre. Derfor bør en forbrugsafgift også som udgangspunkt være ens på tværs af alle varer. De fordelingspolitiske konsekvenser afhænger af, hvorledes provenuet anvendes - men det er heller ikke helt klart, om de vender den »tunge ende« nedad, da der netop også kommer en beskatning af alle former for indkomst.

