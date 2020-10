Eksperter: Historisk aftale om Pituffik

Merete Lindstrøm Onsdag, 28. oktober 2020 - 16:00

Det er stort.

- Det er en af de større udenrigspolitiske historier i nyere tid. Skiftende Naalakkersuisut har sat netop servicekontrakten på Pituffik øverst over prioriteringer i samarbejdet med USA i mange år, siger Adjunkt på samfundsvidenskab ved Ilisimatusarfik Rasmus Leander Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Han bakkes op af Professor på Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jakobsen.

- Det er en meget stor nyhed, og denne her aftale løser et af de helt store problemer, vi har haft i denne her relation i mange år, siger Peter Viggo Jakobsen til Sermitsiaq.AG.

Siden servicekontrakten, som er blevet anslået til en værdi på 200 millioner kroner, gik til det amerikanske selskab Vectrus Services i 2014, har både Grønland og Danmark arbejdet for at få kontrakten tilbage på grønlandske hænder, og det er der i højere grad banet vej for med den nye aftale, mener de to eksperter.

Styrker alle relationer

Tidligere Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender Ane Lone Bagger meldte klart ud, at et tættere samarbejde med USA ikke kommer på tale før konflikten om Pituffik er løst. Derfor har det også for Danmark været vigtigt at løse striden.

- Det her er en trevejssejr, hvor relationerne mellem de tre lande styrkes indbyrdes og forbedres på alle fronter, siger han.

- Det er en sten i skoen mellem Danmark og USA, der er fjernet, og i relationen mellem USA og Grønland er det vigtigt for USA at være et bedre alternativ end kineserne, så det er nemmere for Grønland at afvise Kinas tilnærmelser, siger Peter Viggo Jakobsen.

Rasmus Leander påpeger, at USA har haft en strategi om at styrke sin position overfor Grønland og i Rigsfællesskabet i mange år.

Fakta I 2014 gik servicekontrakten for Pituffik til Exelis Services A/S, som er 100 procent ejet af amerikanske Vectrus A/S. Dette er i modstrid med forsvarsaftalen mellem kongeriget og USA, der fastslår, at kontrakten skal gå til et dansk og/eller grønlandsk selskab. Man havde imidlertid overset, at klausulen i udbudsbetingelserne kunne omgås ved at stifte et datterselskab med en dansk adresse.

- USA vil være den fortrukne partner for Grønland og Rigsfællesskabet. Og servicekontrakten har været en topprioritet for Grønland for at bygge videre på samarbejdet. Det er meget positivt, at der er ved at komme skred i denne her knast med Pituffik, for den har ligget lidt som en dyne over samarbejdet indtil nu, siger han.

Danmark sætter handling bag ordene

Den danske regerings håndteringen af aftalen om Pituffik, bekræfter de løfter om mere inflydelse til Grønland på udenrigspolitiken, mener forsvarsprofessoren.

- Det med at nyheden skal breake i Grønland først viser, at Danmark er klar over, at sådan en nyhed skal komme fra Nuuk frem for at det hele foregår fra København, siger han.

Peter Viggo Jakobsen mener, at Grønland kan have haft en fornemmelse af, at Danmark ikke har leveret på deres løfter, og at det i først omgang skulle være godt for Danmark for først derefter at handle om Grønland.

- Det virker til, at Mette Frederiksen er seriøs, når hun siger, at regeringen gerne vil gøre de rigtige ting i samarbejdet med Grønland indenfor Rigsfællesskabet. Det må alt andet lige også have en positiv effekt på synet på Danmark i Grønlandske øjne, siger Peter Viggo Jakobsen.

Tror på der følger penge med

Rasmus Leander Nielsen mener, at udmeldingen i dag baner vejen for, at de nye kontrakter for Pituffik også ender med at Grønland får noget økonomisk ud af amerikanernes tilstedeværelse.

- Amerikanerne vil ikke stå på mål for det her, hvis ikke de vil følge op på det med servicekontrakten. Der kan selvfølgelig gå juristeri i den, men jeg tror det her, er det der skal til for at få løst den relativt lange problemstilling om servicekontrakterne, slutter han.