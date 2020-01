Eksperter erklærer virus for sundhedskrise

Ritzaus Bureau Torsdag, 30. januar 2020 - 17:43

Det dødelige coronavirus, der indtil videre har kostet 170 mennesker livet og smittet 7700 personer, udgør en international sundhedskrise.

Det var meldingen torsdag aften fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Efter at have drøftet situationen for tredje gang på en uge nåede 16 eksperter fra organisationen frem til at trykke på den røde alarmknap.

Reaktionen fra WHO betyder øget internationalt samarbejde om at dæmme op for spredningen af virus.

Der er ikke lagt op til at begrænse handel og rejser til og fra Kina.

Det er ifølge Reuters sjette gang, at WHO anvender krisebetegnelsen.

Det skete senest i 2018, da virusset ebola hærgede Den Demokratiske Republik Congo.

Meldingen fra WHO kom, samtidig med at der i USA blev rapporteret om det første tilfælde af smitte fra person til person i delstaten Illinois.

Ifølge amerikanske sundhedsmyndigheder er der er tale om et par i 60'erne.

Kvinden har været i Kina og har angiveligt smittet sin mand efter hjemkomsten.

Dermed er i alt seks amerikanere blevet smittet af det frygtede virus.

Herhjemme besluttede SAS torsdag at indstille alle fly til og fra Shanghai og Beijing.

Dermed følger SAS trop, efter at andre selskaber, blandt andet British Airways, KLM, Lufthansa, Swiss Airlines og Austrian Airlines, har indstillet flyvningerne til Kina.

I første omgang sætter det skandinaviske flyselskab flyvningerne på pause fra 31. januar til 9. februar.

Flyselskabet oplyser, at de berørte passagerer vil have mulighed for at få pengene tilbage eller ombooke deres billet.

SAS har 12 forbindelser til de to kinesiske storbyer om ugen.

SAS vil fortsætte med at flyve til Hongkong, der ikke er en del af Kinas fastland.

Meldingen fra det skandinaviske luftfartsselskab kom, samtidig med at frygten for coronavirus også satte sig spor hos det danske smykkefirma Pandora.

Firmaet oplyste, at det lukker 53 af sine 237 butikker i Kina. Det svarer til hver femte butik.

Der er primært tale om butikker, der ligger i den virusramte Hubei-provins.

- Vi støtter Kina og kineserne i deres håndtering af denne svære situation og har fulgt de officielle retningslinjer og foreløbigt lukket 53 butikker. Primært i Hubei-provinsen, men også i andre dele af Kina, sagde chefen for Pandora Asien, Kenneth Madsen, til erhvervsmediet Finans.

Ifølge Finans er Kina et af Pandoras vigtige markeder. Landet udgjorde 11 procent af omsætningen i de første ni måneder af 2019.

Verden over har coronavirusset sat nerverne på højkant.

Således også i den italienske havneby Civitavecchia. Her blev flere end 6000 turister torsdag holdt tilbage på krydstogtskibet "Costa Smeralda".

Det skete på mistanke om, at personer smittet med coronavirus var om bord.

Det var to kinesiske passagerer - et ægtepar - der fik alarmklokkerne til at ringe.

Ifølge nyhedsbureauet Ansa havde kvinden fået feber og så ud til at være influenzasmittet. Af sikkerhedsgrunde blev de begge bragt i isolation om bord.

En foreløbig test på de to kinesiske passagerer viste dog ifølge italienske myndigheder, at det var falsk alarm.

/ritzau/