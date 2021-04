Ekspert om partilederrunde: Tonen kan spidse til

Merete Lindstrøm Mandag, 05. april 2021 - 15:59

Ifølge den nyeste meningsmåling er der stadig omkring 32 procent af vælgerne, som ikke har besluttet, hvor krydset skal sættes, og det er dem, partierne skal kæmpe om i dag, når partilederrunden løber over skærmen.

For de fleste partier kan en god debat i aften gøre forskellen til at få et ekstra mandat og for to partier forskellen på overhovedet at komme ind i Inatsisartut eller blive sat udenfor døren frem til næste valg. Og det er i aften at de politiske ledere skal vise, hvorfor de står i spidsen for deres partier.

- Vi har haft den typiske valgkaravene, hvor partiernes fodsoldater har fået en del taletid og mulighed for at snakke om deres mærkesager, siger adjunkt på Ilisimatusarfik Rasmus Leander Nielsen til Sermitsiaq.AG.

- Nu er det toppolitikerne, der skal på banen, og der er meget på spil. Siumut er historisk set rigtigt gode i slutspurten, men ifølge den seneste meningsmåling fra avisen AG, så skal der virkelig løbes stærkt, hvis de skal indhente IA, og beholder magten i Inatsisartut.

Det kan koste et mandat

Demokraterne står på vippen mellem tre eller fire mandater. Naleraq på vippen mellem fire og fem. Og for Samarbejdspartiet og Nunatta Qitornai handler det om, at de kan ryge helt ud af Inatsisartut, hvis ikke de henter de sidste vælgere. Så der er virkelig noget på spil, understreger forskeren.

For IA er der et forspring at forsvare, men partiet er åbenlyst bevidst om, at den eneste ”måling”, der betyder noget, er selve valgresultatet.

Rasmus Leander Nielsen påpeger, at aftenens debat kan blive mere ophedet, fordi der er så meget på spil.

- Valgkampen har været rimelig sober indtil nu, men det kan være der ryger nogle flere finker af panden i aften, hvor partilederne kan få slået deres forskelligheder fast for eksempel i forhold til Kuannersuit og fiskeripolitik.

Drop de feje tricks

Men mudderkastning vil ifølge eksperten ikke være den bedste vej til succes.

- Det kan i nogle tilfælde være smart at gå efter sin politiske modstanderes fejl, men det kan hurtigt komme forkert ud, hvis man går for langt. I det politiske klima, der har været her i landet de senere år, kan det hurtigt give bagslag. Vælgerne er trætte af politikere, der sviner hinanden til, siger Rasmus Leander Nielsen.

Han mener derimod, at partiledernes succes afhænger af deres evne til at fremstå tydeligt og forståeligt overfor vælgerne.

- Det handler om at få nogle klare budskaber igennem og at kunne svare konsistent uden at blive fanget på det forkerte ben i de fælder, som modstanderne lægger ud under debatten, slutter han.

