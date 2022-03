Eksperimentet: Statsministeren markerer undskyldning i Nuuk

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 05. marts 2022 - 09:02

Under det kommende besøg af Mette Frederiksen, vil fokus blandt andet være den aktuelle sikkerhedspolitiske situation i Ukraine, klimaforandringer, grøn omstilling og uafhængighed af fossile brændstoffer.

- Jeg ser frem til at byde Mette Frederiksen velkommen til vores land. Det bliver hendes andet besøg i Nuuk som statsminister og første gang i Ilulissat. Besøget vil understrege vores partnerskab og styrke de grønlandsk-danske relationer, udtaler formanden for Naalakkersuisut Múte Bourup Egede, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede.

Undskyldningen til de 22 eksperiment børn

Udover fokus på situationen i Ukraine og klimaforandringer, så vil statsministeren holde et officielt arrangement i Nuuk. Hun vil nemlig markere undskyldning til de 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951.

- Arrangementet afholdes i Katuaq den 15. marts fra kl. 12.00 til 14.00. Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Mette Frederiksen og Múte Bourup Egede vil også møde gymnasieelever på GUX i Nuuk.

- De vil holde et kort oplæg, og eleverne får mulighed for at stille spørgsmål og debattere med Formanden for Naalakkersuisut og statsministeren. Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

De to regeringsledere vil besøge Isfjordscenteret i Ilulissat og få en introduktion til klimaforandringerne på tæt hold fra land og til vands.