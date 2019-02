Eksamens-ros med kød på

Jesper Hansen Tirsdag, 12. februar 2019 - 13:42

Minik Fly, der har været slagterlærling i Super1 i Ilulissat bestod forleden svendeprøven som slagter. Det skete med både med ros og flotte karakterer. Minik har i tre et halvt år stået i lære i Super1-butikken i Ilulissat.

- Minik er fagligt dygtig og kreativ og er samtidig meget ambitiøs. Han er innovativ og iderig og har flere gange undervejs i sin uddannelse præsenteret lækre oplæg i slagterboksene i butikken. Minik er vellidt af kollegaer og kunder, og er altid klar med hjælp, råd og vejledning, skriver virksomheden på sin hjemmeside.

Uddannelse sikrer drømmejob

Super1-butikken er en del af Arctic Group, og her glæder administrerende direktør Thomas Hjort sig over Minik Flys svendebrev.

- For Arctic Group er det helt naturligt at tage ansvar og støtte op om uddannelse af unge og skabe vækst og arbejdspladser i Nordatlanten. Vi søger løbende nye lokale medarbejdere på alle vores markeder. Via vore selskaber, butikker, salgskontorer og aktiviteter er vi tilstede i lokalområderne, og jeg er stolt af, at vi kan give unge mennesker en mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

- Vi har i dag flere elever i uddannelse. Med en uddannelse hos os gør vi dem fagligt stærke og styrker deres kompetencer, som rykker dem et kæmpeskridt nærmere deres drømmejob, som meget gerne må være hos os.