Eks-præsident: Dumt at forlade råd

Torsdag, 09. november 2023

Múte B. Egede rasler med sablen og truer med at vende ryggen til det nordiske samarbejde, hvis ikke Grønland bliver fuldgyldigt medlem af Nordisk Råd.

Det skriver avisen AG.

- Hvis ikke I vil tage venskabet med os alvorligt og sikre, at vi er med og bliver hørt, må vi revurdere vores deltagelse her. Vi ønsker at være en del af HELE fællesskabet ikke kun dele af det, sagde formanden for Naalakkersuisut i en bemærkelsesværdig tale under Nordisk Råds session i Oslo i sidste uge.

Talen har vakt opsigt. Ifølge Bertel Haarder, som var præsident for Nordisk Råd i 2021, har Múte B. Egede fat i nogle pointer.

- Jeg er enig i forhold til de områder, hvor Grønland har hjemtaget et område fra den danske stat. Der bør de være ligestillet i fagministerrådene på lige fod med de andre nordiske regeringer, siger han til AG.

- Hvad tror du, at de andre nordiske regeringer mener om det?

- Jeg har på fornemmelsen, at svenskerne er tøvende, og måske er der også andre lande, som er det. Men det bør være det danske synspunkt. Når Grønland har overtaget et sagsområde, så skal de være ligestillet i det nordiske samarbejde, svarer Bertel Haarder, der i en halv menneskealder har været en af de mest fremtrædende politikere i Danmark – herunder minister i samlet 22 år.

