Eks-grønlandsminister om spiralsag: Ulovlig anvendelse blev aldrig nævnt

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 07. juni 2022 - 08:04

Tom Høyem var Danmarks 10. minister for Grønland, og han melder sig nu i debatten om den såkaldte spiralkampagne.

Høyem sad som minister i perioden 1982 til 1987 og var på daværende tidspunkt øverste ansvarlig for det grønlandske sundhedsvæsen. Den tidligere minister mener, det er vigtigt at få undersøgt kampagnen til bunds - også af hensyn til mange tidligere medarbejdere i sundhedsvæsenet:

- Både for mig personligt og for mine 9 afdøde forgængere og for de mange tusinde medarbejdere i det grønlandske sundhedsvæsen er det af stor betydning, at enhver mistanke om ulovlig anvendelse af spiraler undersøges til bunds.

- En sådan anvendelse har i min tid som minister aldrig været nævnt, antydet eller diskuteret, skriver Tom Høyem til Sermitsiaq.AG.

- Kampagnen blev diskuteret åbent

DR har afdækket, at flere tusinde spiraler blev opsat i grønlandske piger og kvinder fra 1965 og frem til 1975. Flere af kvinderne er stået frem og har fortalt, at de ikke blev spurgt, om de ville have spiralen, og at de oplevede opsættelse af spiralen som et overgreb. Spiralerne har desuden gjort flere kvinder sterile og forårsaget voldsomme smerter, fortæller de.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder vurderer på det foreliggende, at der er sket grove overtrædelser af menneskerettighederne i sagen og har kaldt spiralkampagnen for nedværdigende og umenneskelige behandling.



Tom Høyem afviser at kende til, at spiraler skulle være sat op ulovligt. Han siger, kampagnen blev diskuteret åbent i hans tid som minister, som altså var nogle år efter kampagnen var afsluttet.

Han fortæller, at han selv omtalte spiralkampagnen i en tale i 1985 under en sundhedskonference i Nuuk, der også havde deltagelse af grønlandske sundhedspolitikere, på følgende vis:

"I sidste halvdel af 1960'erne forøgede sundhedsvæsenet indsatsen med oplysning om svangerskabsforebyggende midler, og resultaterne var så opsigtsvækkende, at de må have international interesse. De viser, hvor hurtigt man kan nedsætte fertiliteten, dersom man har et effektivt sundhedsvæsen og en befolkning,der er motiveret for at undgå graviditeter. I løbet af 3-4 år blev fertiliteten halveret— især på grund af anvendelse af spiralen, og i de følgende 15 år er fertiliteten næsten halveret endnu engang."

- Stor offentlig begivenhed

Tom Høyem understreger, at det er en forbrydelse, hvis spiralerne er sat op uden samtykke eller med tvang.

Spørgsmål: Du siger, "hvis spiralerne er sat op uden samtykke" - der er flere kvinder, der er stået frem og har fortalt, at de ikke blev spurgt, og nogle var mindreårige - tvivler du på deres udsagn?

- Det er rigtig, at ud af 4500 opsatte spiraler har jeg hørt en fire til fem personer fortælle. Det er naturligvis umenneskeligt for dem, hvis det er sket med tvang eller uden samtykke, men selve kampagnen var en stor og fuldstændig offentlig begivenhed.

- Ellers ville jeg jo ikke stå og fremhæve kampagnen på en stor konference i Nuuk i 1985.

Skulle løse problemer med tuberkulose og få huse

Spørgsmål: Når en kampagne har været så effektfuld - har det så ikke kaldt på en selvransagelse i forhold til, om det nu var frivilligt, når man lige pludselig kunne få fertiliteten til at falde til det halve i løbet af få år?



- Jeg var rundt at besøge samtlige sygehuse i Grønland i min tid som minister, og jeg har aldrig hørt noget negativt om spiral, og aldrig har jeg hørt, at det var i mod kvindernes ønske, siger Tom Høyem.

Den tidligere minister fortæller, at det var vurderingen, at kampagnen var nødvendig for løse en række problemer i Grønland tilbage i 1960'erne. Det drejede sig om udbredt tuberkulose, for få boliger og mange uønskede fødsler:



- Man havde en indsats med et tilbud om spiral samtidig med, at man byggede så meget, som man kunne for at løse problemerne. Det var vurderingen, at det var en succesfuld kampagne, siger Tom Høyem.

Naalakkersuisut har bedt om udredning

I sin tale i 1985 i Nuuk pegede grønlandsministeren også på, at den gennemsnitlige grønlandske husstand var faldet fra ca. 5,5 i 1950 til 3,6 i 1984, og der nu var 0,8 værelse pr. person mod 0,3 i 1950.

Afdækningen af sagen har fået kraftige reaktioner med på vejen fra en lang række grønlandske politikere, og Inatsisartut har bedt Naalakkersuisut om at henvende sig til den danske regering for at bede om, at der laves en udredning af spiralkampagnen.

Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen har udtalt til KNR, at den danske sundhedsminister har sagt, at udredningen vil blive påbegyndt, og Grønland skal assistere.