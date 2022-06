Eks-direktør dropper ankesag om blufærdighedskrænkelse

KNI A/S

Retssagen mod nu tidligere direktør i KNI Peter Grønvold Samuelsen er blevet afsluttet før end forventet.

Eks-direktøren har nemlig droppet at få prøvet sin sag i Grønlands Landsret, oplyser hans forsvarer Finn Meinel.

Peter Grønvold Samuelsen blev 19.april i år idømt tre måneder i anstalt af kredsretten, fordi han blev kendt skyldig i blufærdighedskrænkelse af seks kvindelige medarbejdere i sin tid som KNI-direktør. Direktøren er dømt for at have befamlet kvinderne på forskellige steder på kroppen.

Udover anstaltsanbringelse skulle Peter Grønvold Samuelsen betale 5.000 kroner til hver af kvinderne. Og nu er dommen endelig.

- Lang tid undervejs

Ifølge Finn Meinel har Peter Grønvold Samuelsen truffet beslutningen både af hensyn til sig selv men også de involverede kvinder.

- Peter Grønvold Samuelsen mener fortsat ikke, at han har krænket nogen, men han anerkender, at kvinderne i sagen har en anden opfattelse.

- Sagen har været langt tid undervejs, og den har været en stor belastning for ham og også for de involverede kvinder. Derfor har han truffet beslutning om, at acceptere kredsrettens dom, selvom han er uenig i anklageskriftet, siger Finn Meinel til Sermitsiaq.AG.

Anklagemyndigheden havde lavet en såkaldt kontraanke, efter at forsvaret havde anket kredsrettens dom. Kontraanket er dog også droppet, fortæller Finn Meinel.

Ville gerne have prøvet sagen

Finn Meinel siger til Sermitsiaq.AG, at han gerne havde set sagen prøvet ved landsretten.

- Jeg synes ikke, kredsretten forholdt sig særligt udførligt til de argumenter, vi kom med fra forsvaret.

- Jeg ville gerne have sagen prøvet, men Peter Grønvold Samuelsen har besluttet, at vi holder nu, siger Finn Meinel.