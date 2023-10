Egypten vil tillade nødhjælp til Gaza

Ritzau Torsdag, 19. oktober 2023 - 07:00

På grænsen mellem Egypten og Gaza står lastbil efter lastbil pakket med nødhjælp. Der er hårdt brug for dem i Gaza, men for nu står de stille.

Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, er gået med til at åbne grænseovergangen Rafah, som adskiller Egypten og den palæstinensiske enklave Gazastriben. Det sker, så 20 lastbiler med nødhjælp kan køre ind i Gaza.

Det har USA's præsident, Joe Biden, oplyst onsdag aften, mens han er på besøg i Mellemøsten.

- Sisi fortjener virkelig noget anerkendelse, for han har været meget imødekommende, siger den amerikanske præsident ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den palæstinensiske enklave rammes for tiden af en sværm af luftangreb fra det israelske forsvar, IDF, efter at den væbnede islamiske gruppe Hamas 7. oktober udførte det blodigste angreb mod Israel siden Yom Kippur-krigen for 50 år siden.

Israel har afskåret Gaza fra al nødhjælp, men oplyste onsdag eftermiddag, at hjælp tillades gennem andre grænseovergange end dem, som ligger mellem Gazastriben og Israel, som Israel kontrollerer.

Grænseovergangen Rafah bliver midlertidigt åbnet, så lastbiler med nødhjælp kan komme ind til de civile, som bor i Gazastriben.

Men chauffører må vente på, at vejen, de skal køre ad, bliver repareret.

Ifølge nyhedsbureauet AFP har Biden betegnet planen med de første 20 lastbilers afgang som en test, der skal sikre, at nødhjælpen kommer frem, uden at Hamas-bevægelsen lukrerer på hjælpen.

- Hvis Hamas konfiskerer det, eller ikke lukker det igennem eller bare konfiskerer det, så stopper det, for vi kommer ikke til at sende humanitær bistand til Hamas, hvis de konfiskerer det. Det er det, jeg har lovet, siger Biden.

Yderligere 150 lastbiler holder i kø. Hvorvidt de får grønt lys til at krydse overgangen afhænger ifølge Joe Biden af, "hvordan det går" med første sending.

Aftalen om de 20 lastbiler betragtes som et gennembrud, men mængden af hjælp forventes ikke at leve op til det, der er brug for i Gaza.

FN's nødhjælpschef, Martin Griffiths, har oplyst til FN's Sikkerhedsråd, at FN sigter mod at nå tilbage til en sending på 100 lastbiler med nødhjælp om dagen - den mængde, der blev sendt ind i Gaza, før konflikten mellem Israel og Gaza eskalerede.

Egypten har tidligere oplyst, at grænseovergangen ved Rafah ikke officielt er lukket, men at det indtil videre har været umuligt at krydse den på grund af israelsk spærreild. Landet oplyser yderligere, at Sisi og Biden er enige om, at levere nødhjælp "på en holdbar måde" i koordination med blandt andet FN.

/ritzau/