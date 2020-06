Efterværn reddede Jane ud af ensomheden

Merete Lindstrøm Søndag, 28. juni 2020 - 13:57

Jane Østbjerg kom på børnehjem, da hun var 13 år gammel og skulle flytte ud, da hun blev 23.

- Det var svært lige pludselig at være alene, når man er vant til at være sammen med mange mennesker hele tiden. Det var ligesom at forlade min egen familie, da jeg flyttede, forklarer hun.

Overgangen fra børnehjemmet til voksenlivet var ikke kun en udfordring mentalt. Bare det at finde et sted at bo virkede uoverskueligt for den 23-årige.

- Mine forældre er i Danmark og har det stadig ikke godt, så de kunne ikke hjælpe mig. Derfor var det en lettelse, at min kontaktperson i kommunen skrev mig op til efterværn, så jeg derigennem fik et sted at bo og nogle kontaktpersoner, der kunne hjælpe mig på vej, fortæller hun.

Tilbuddet om efterværn i Kommuneqarfik Sermersooq blev startet op i begyndelsen af 2019 og har indtil nu haft seks unge mennesker igennem, hvoraf Jane Østbjerg er den ene. Kommunen har nu godkendt at udvide fra fire til seks medarbejder.

Jane Østbjerg fik blandt andet psykologhjælp, og der var personale, som kom og hjalp hende i gang med forskellige projekter.

- Det betød at jeg lavede noget i stedet for at blive i min seng og blive deprimeret, fortæller hun.

Økonomi og regninger var svært

Jane Østbjerg har lært de fleste praktiske ting, som tøjvask, madlavning og rengøring, mens hun boede på børnehjemmet. Men pludselig at skulle styre sin egen økonomi, betale regninger, og ordne ting med det offentlige det var hun ikke klædt på til.

- Det var meget forvirrende med alt det administrative i økonomien, og der var så meget, jeg skulle have i orden med kommunen, som jeg ikke anede, hvordan jeg skulle gøre. Det var godt, at der var nogen til at hjælpe mig, siger hun.

Hjælpen har givet pote, og nu klarer hun tingene selv.

- Jeg er ikke i systemet mere, så jeg har ikke brug for kommunen på samme måde. Nu ordner jeg mine ting via nettet. Jeg har et arbejde nu, og jeg synes selv, jeg har styr på det, siger Jane Østbjerg.

Arbejder selv med efterværn nu

Hvordan det var gået uden starthjælpen fra kommunen, har hun ikke lyst til gisne om.

- Det tør jeg ikke at tænke på. Det har betydet så meget for mig. Det gør en kæmpe forskel, at der er det her efterværn efter børnehjemmet, slutter Jane Østbjerg.

Hun arbejder nu som pædagogmedhjælper på et børnehjem og er i kontakt med folkene i efterværnet i forbindelse med de unge, som hun arbejder med.