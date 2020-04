Eftersøgning: Fangere blev fundet i live

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. april 2020 - 07:30

Opdateret 7:36 med oplysninger fra politiet.

To savnede fangere er fundet i live ved Qaanaaq. Det oplyser Forsvaret i sin døgnrapport torsdag.

Ifølge rapporten har Luftgruppe Vest været indsat i eftersøgningen af de to savnede fangere. En eftersøgning der heldigvis endte lykkeligt:

- Eftersøgningen blev afsluttet, da et lokalt eftersøgningshold fandt de to fangere i live, står der i døgnrapporten.

Hos Grønlands Politi fortæller vagtchef Brian Thomsen, at man iværksatte eftersøgningen efter fangerne, på baggrund af henvendelser fra deres pårørende.

Ængstelige pårørende

- De havde været væk i længere tid end forventet, og de pårørende var ængstelige. Derfor sendte vi nogen af sted, fortæller vagtchefen.

Han understreger, at det ikke er unormalt, at fangerne er væk i længere tid, men henvendelsen fra de pårørende og dårligt vejr i området betød, at politiet bad Arktisk Kommando om assistance til at overflyve området for at lokalisere fangerne.

Det var dog ikke flyet, der fandt de to fangere, men nogle lokalkendte fangere der efter aftale med politiet tog ud for at søge efter de to savnede.

- Det viste sig, at der heldigvis ikke var tale om, at nogen var i fare, siger Brian Thomsen.