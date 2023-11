Eftersøgning efter tre savnede mænd er blevet indstillet

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. november 2023 - 10:39

Myndighederne opgiver nu eftersøgningen efter tre mænd, som har savnet siden lørdag, hvor de sejlede fra Qeqertaq mod Ilulissat.

Onsdag eftermiddag lykkedes det Arktisk Kommando at lokalisere de savnedes jolle med Challenger-flyet, men desværre uden at finde de tre savnede mænd.

Jollen var delvist sunket og blev fundet i et område cirka 20 kilometer syd fra Qeqertarsuaq, og den blev slæbt til land torsdag formiddag.

Torsdag søgte Arktisk Kommando med en Air Greenland-helikopter i området, hvor jollen blev fundet - desværre uden resultat. Undervejs i eftersøgningen har inspektionsfartøjet Lauge Koch også været indsat, ligesom Grønlands Politi har været indsat med flere både.

En svær beslutning

Fredag melder Arktisk Kommando ud, at det er blevet besluttet at indstille eftersøgningen, der har været i gang siden mandag.

Det er altid en svær beslutning at træffe, udtaler kommandørkaptajn Brian Jensen:

- Efter at have ledt intensivt i flere døgn med rigtig mange enheder, må vi desværre indse, at vi ikke finder de tre savnede.

- Det er aldrig nemt at indstille en eftersøgning, hvor de pårørende fortsat mangler svar, men den samlede vurdering fra myndighederne er, at det nu er tid til at indstille aktionen, siger Brian Jensen fra Arktisk Kommando.

Roser lokale

Kommandørkaptajnen har ros til de lokale, der har hjulpet til:

- Det har desuden været inspirerende at se, at så mange lokale borgere har hjulpet i eftersøgningen, og de fortjener stor ros for indsatsen, siger Brian Jensen.

Arktisk Kommando oplyser, at de pårørende er underrettet om sagens udfald.

Såfremt der skulle komme nye oplysninger til sagen, kan de gives til Grønlands Politi på 70 14 48.