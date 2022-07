Eftersøgning efter savnede unge i en jolle endte godt

Merete Lindstrøm Tirsdag, 12. juli 2022 - 14:15

Vagtcentralen i Grønlands politi fik mandag aften kl. 23.21 en anmeldelse fra en bekymret far. Hans teenagedatter var sejlet i en jolle fra Narsarsuaq til Narsaq mandag kl. 1400 sammen med 3 venner.

Der blev igangsat en eftersøgning af jollen og de tre unge mennesker, som ikke havde medbragt VHF radio eller andet kommunikationsudstyr.

Det var derfor ikke muligt at kontakte dem eller at fastlægge deres position, og søgeområdet bliver derfor meget stort.

AKO, politi og frivillige ledte

Flere frivillige fra Narsaq sejlede ud i egne joller og gummibåde for at søge efter dem. Arktisk kommando indsatte inspektionsskibet Ejnar Mikkelsen og Qaqortoq politi sendte politifartøjet Nukik ud med 2 politimænd fra Qaqortoq havn for ligeledes at søge efter de unge.

Knap fem timer efter anmeldelsen indtraf, kom den gode melding om at de unge var blevet fundet i god behold.

De unge blev fundet af nogle af de frivillige som søgte efter dem. De unge blev hjulpet ind til Narsaq, hvor familien tog imod dem.

Var løbet tør for brændstof

Det viste sig, at de var løbet tør for brændstof og da de ingen VHF eller anden kommunikationsudstyr havde med, kunne de ikke kalde på hjælp.

Politiet er glade for, at de unge kom hjem i god behold, men vil også gøre opmærksom på, at det lige så godt kunne have gået helt galt.

Grønlands politi vil igen gøre opmærksom på disse gode råd inden man tager ud at sejle: