Eftersøgning i gang: To unge mænd savnes

Thomas Munk Veirum Onsdag, 17. august 2022 - 19:57

To mænd på 21 år har ikke ladet høre fra sig siden kl. 17.00 i går tirsdag, hvorfor de nu efterlyses i offentligheden, skriver Arktisk Kommando på Facebook.

Ifølge kommandoen formoder Grønlands Politi, at de to mænd kan være i knibe til søs, og derfor har politiet indsat de to politibåde Kimik og Ilik, ligesom flere lokale søger efter de to mænd.

Arktisk Kommando oplyser videre, at man har indsat inspektionsskibet Knud Rasmussen, som er på vej til området for at lede efter de to mænd.

Derudover har Arktisk Kommando indsat EC225-helikopteren fra Air Greenland, som onsdag eftermiddag søger i området fra luften.

- Borgerne i området mellem Kangaatsiaq og Aasiaat opfordres til at bistå i eftersøgningen, og Aasiaat Radio har udsendt en Pan Pan på kanal 16, skriver Arktisk Kommando.

De to 21-årige forlod tirsdag kl. 17.00 Kangaatsiaq med retning mod Aasiaat i en gul jolle med åben kahyt, en 85 HK Yamaha-motor og en blå presenning.

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte Grønlands Politi på 70 14 48.