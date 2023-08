Eftersøgning giver pote: To personer fundet af Challengerfly

Merete Lindstrøm Mandag, 28. august 2023 - 12:51

Efter en forholdsvis kort redningsaktion kan Arktisk Kommando fortælle til Sermitsaq.AG, at de to savnede personer ved Ilulissat nu er på vej i sikkerhed. De to personer er sejlet på et skær tidligt mandag morgen med deres båd.

Redningsaktionen har involveret ressourcer fra Arktisk Kommando og Grønlands Politi og ender heldigvis med en lykkelig udgang.

Challengerflyet fra Arktisk Kommando har fløjet rundt i området og finder på den måde frem til personerne i båden, som hurtigt bliver opmærksomme på flyets tilstedeværelse.

Piloterne får visuel kontakt med personerne i båden og har nu tilkaldt Grønlands Politis lokale båd, Kimik, som er på vej ud for at samle de to personer op og bringe dem sikkert tilbage til byen.

Flyet bliver til politiet når frem

Det forventes, at politibåden vil nå frem til stedet inden længe og gennemføre redningsaktionen.

Arktisk Kommando bekræfter, at Challengerflyet vil forblive i området for at sikre, at de to personer er i god behold, indtil politibåden når frem.

De to personer er blevet meldt savnet, efter at de er sejlet fra Ilulissat mod Qeqertarsuaq søndag aften og ikke er nået frem som forventet.