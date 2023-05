Eftersøgning fortsættes i mulig drabssag: Vil være til stede med hunde

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. maj 2023 - 10:19

Opdateret med yderligere kommentar fra politiet: Der er ikke noget nyt om, hvem den forurettede kan være.

I februar henvendte en mand sig på politistationen i Qaqortoq og tilstod et drab. Manden har siden været tilbageholdt, og politiet har påbegyndt en efterforskning af sagen.

Politiet har tidligere oplyst, at man efterforsker om tilståelsen kan have forbindelse til eftersøgningen af en 35-årig kvinde fra Qaqortoq, der i november 2021 forsvandt og ikke er set siden.

I forbindelse med mandens tilståelse i februar var politiet tilstede i området omkring Vatikanbakken i Qaqortoq, men ifølge politiet gjorde vejrforholdene det umuligt at efterforske de fysiske omstændigheder til bunds.

Nu hvor sneen og frosten er væk, fortsætter politiet derfor efterforskningen i området, hvor de blandt andet vil være til stede med hunde, fortæller politikommissær Søren A. Hansen, der er leder af Qaqortoq Politidistrikt i en pressemeddelelse:

Lunere vejr muliggør efterforskning

- Det lunere vejr gør det nu muligt for os at fortsætte vores fysiske efterforskning, hvor vi slap for nogle måneder siden. Derfor vil vi den kommende tid være tilstede med hunde både omkring Vatikanbakken og andre steder i byen for at se, om de kan snuse sig frem til noget, vi ikke kan se med vores blotte øje, siger Søren A. Hansen og fortsætter:

- Jeg kan ikke komme nærmere ind på, hvad vi leder efter – kun at vi er interesserede i alle relevante spor, som hundene kan snuse sig frem til.

Søren A. Hansen uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at politiet fortsat efterforsker bredt og derfor ikke kan sige, hvem der kan være offeret i sagen:

Ikke nyt om forurettede

- Da det ikke har været muligt at afsøge de fysiske spor i sagen før nu, efterforsker vi fortsat sagen helt bredt. Der er derfor ikke noget nyt om, hvem den forurettede kan være, udtaler han.

Politiet skriver i pressemeddelelsen, at der indledningsvist ikke bliver afspærret specifikke områder, og borgere i Qaqortoq behøver ikke at forholde sig anderledes end normalt.

- Dog beder politiet om arbejdsro, når de afsøger områderne den kommende tid, står der i pressemeddelelsen.