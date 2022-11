Efterskoler og frafald: Barskt at være elev i Danmark

Redaktionen Onsdag, 02. november 2022 - 17:37

At der kan være sociale og psykiske udfordringer, når man taler om grønlandske efterskoleelevers frafald er studieadjunkt, Line Groth, Ilissimatusarfik, ikke uenig i, men hun mener, at problemstillingen er meget mere nuanceret.

Det skriver avisen AG.

- Jeg ser en tendens til, at det er de grønlandske elever, der så at sige er »problemet«. Det er en udpræget holdning, at eleverne ikke har forberedt sig godt nok på et efterskoleophold i Danmark, og at de har svært ved at håndtere kulturforskelle og det danske sprog. Jeg mener, at vi skal passe på med per automatik at individualisere årsagerne til de grønlandske efterskoleelevers mistrivsel og frafald, siger hun.

I forrige uge bragte avisen AG status over grønlandske efterskoleelevers frafald fra danske efterskoler. I dette skoleår 2022/2033 er der bevilget tilskud fra Selvstyret til, at 238 unge mennesker har fået et efterskoleophold i Danmark. 15 er hjemrejst, hvilket svarer til seks procent. I fjor var der 167 unge, som valgte et år på en efterskole, heraf rejste 27 hjem inden skoleåret var ovre.

Line Groth har speciale om årsager til, at grønlandske elever på efterskoler i Danmark falder fra midt i skoleåret.

