Efterskoleelev: Jeg har lært så meget nyt

Egentlig lå det slet ikke i kortene, at Inger Nielsen skulle tage et år på en dansk efterskole. Faktisk havde hun ingen planer om, hvad hun skulle efter 10. klasse på den Internationale Friskole i Nuuk, NIF.

Det skriver avisen AG.

- Men da flere fra min klasse snakkede om at tage af sted på en efterskole i Danmark, trak det også i mig. Og den beslutning har jeg slet ikke fortrudt. Personligt har det flyttet mig meget, og det har også flyttet mig fagligt. Jeg er gået fra at være introvert til at være mere ’lose’ i det. Jeg elsker at have fået mig så mange nye venner, og der, hvor jeg måske var den stille pige i klassen, er jeg blevet meget mere ekstrovert. Det her år i Danmark har været mit allerbedste skoleår.

Inger Nielsen er datter af en dansk far og en grønlandsk mor, hun er født og opvokset i Nuuk og er enebarn, og kan med egne ord »grønlandsk til husbehov«. Hun har dog haft en grundfølelse af, at hun ikke altid hørte til, både på grund af sit mere nordiske udseende, men også på grund af sproget.

- Altså det er ikke fordi, jeg har oplevet racisme eller er forskelsbehandlet som sådan på egen krop. Men jeg har alligevel godt kunne mærke, at det ikke har været helt i orden, at jeg ikke er så god til grønlandsk. Jeg har haft en følelse af, at man forventede, jeg talte grønlandsk flydende. Jeg gik også i klasse med en på NIF, der så nordisk ud, han kunne grønlandske flydende, men også han gik med den her følelse af, at han ikke var rigtig. Det er en underlig følelse, når man nu er født i Grønland. Jeg er jo grønlandsk, forklarer Inger Nielsen.

