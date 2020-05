Efterskoleelever kan rejse tilbage til Danmark

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. maj 2020 - 09:09

Obs: Opdateret kl. 11:12 med oplsyninger om efterskoleelevers muligheder for hjemrejse.

Fra mandag 18. maj genåbnes en række uddannelser i Danmark herunder efterskolerne:

- Det betyder, at elever og uddannelsessøgende i Grønland, kan rejse til Danmark for at afslutte skoleåret, i de tilfælde hvor det er nødvendigt, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Dermed kan omkring 130 grønlandske efterskoleelever formentlig vende tilbage til deres efterskole i Danmark, for at få det sidste af skoleåret med – såfremt de ønsker det.

Selvstyrets vejledning For elever, lærlinge og studerende i Grønland – henvend dig til din skole, Majoriaq eller uddannelsessted.



For elever på udvekslingsophold eller efterskoleelever, der går på efterskole i Danmark – henvend dig først til din efterskole og få oplysninger om genåbningen. Derefter kontakt efterskoleadministrationen på efterskole@nanoq.gl eller på telefon +299 346755 eller +299 346754.



For øvrige elever, lærlinge og studerende uden for Grønland – henvend dig til dit grønlandske hus i Danmark. Find kontaktoplysninger på https://www.groenlandskehuse.dk/ eller din Majoriaq, hvis de plejer at stå for din rejse.



For elever på højskoler i Danmark skal du henvende dig til din Majoriaq i Grønland. Majoriaq skal søge om din hjemrejse. Ved tvivl kan Majoriaq kontakte Grønlandsk Center for Danske Højskoler på e-mail hojskole@nanoq.gl Kilde: Naalakkersuisut.gl

Selvstyret gør opmærksom på, at genåbningsdatoen kan variere mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner og efterskoler:

- Derfor anbefales det, at man kontakter sin skole eller uddannelsessted for at få mere præcise oplysninger om genåbning og afklare rejsedato, skriver Selvstyret og fortsætter:

Frarådes at bestille billetter selv

- Derefter skal man kontakte den uddannelsesenhed, hvor man normalt bestiller ens uddannelsesrejser, for vejledning og eventuel rejsebestilling. Det frarådes selv at bestille billetter, men anbefales i stedet, at dette sikres via din uddannelsesenhed.

Med hensyn til efterskolerne gælder det særlige, at Efterskoleforeningen i Danmark mødes med Børne- og Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen for at drøfte de særlige forhold, der gør sig gældende på efterskolerne vedrørende undervisning, fritid, kost og boformer.

Efterskoleforeningen forventer, at der senest onsdag kommer retningslinjer for efterskolerne i forhold til genåbningen, hvorefter at skolerne kan organisere elevernes tilbagevenden.

Og der ikke grund til bekymring om, hvorvidt børn kan komme tilbage til Grønland efter endt efterskoleophold på grund af rejserestriktioner. Det oplyser Selvstyret i en mail til Sermitsiaq.AG:

- Elevernes adgang til hjemrejse er uændret ved afslutning af deres efterskoleophold, da familiesammenføringer for børn under 18 altid været en nødvendig rejse.