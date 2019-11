Efterretningstjeneste: Arktis står øverst

Redaktionen Torsdag, 28. november 2019 - 13:40

Fredag udkommer den årlige risikovurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste står bag, og aldrig før har Grønland stået øverst på listen.

Ritzaus Bureau har fået indsigt i dele af rapporten, og det skulle fremgå, at det bliver ”sværere at balancere ønsket om at holde Arktis som et lavspændingsområde med ønsket om at imødekomme USA”.

- Arktis er det seneste års tid kommet op og har fyldt væsentligt mere. Og det er berettiget, ikke mindst når man ser på, at USA har skiftet takt i forhold til området, siger Lars Findsen.

Udfordret tilgang

Forsvarsminister Trine Bramsen siger:

- Det er stadig regeringens politik at fastholde Arktis som et lavspændingsområde. Men jeg tror, at det står klart for alle, at den tilgang er udfordret, siger hun ifølge Ritzaus Bureau.

Forsker Jon Rahbek-Clemmensen fra Forsvarsakademiet kalder det "super interessant", at FE nu sætter Arktis øverst på dagsordenen.

- Hvis man kigger på det historisk, er Arktis vandret fra at være et meget perifert område til nu så åbenbart at være det vigtigste område for efterretningstjenesten, siger han til Ritzaus Bureau.

Jon Rahbek-Clemmensen henviser til, at ordet Arktis slet ikke indgik i FE's risikovurdering før 2009.