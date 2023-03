Efterlyst mand er pågrebet

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. marts 2023 - 10:40

Mandag stak en 29-årig tilbageholdt mand af under en samtale med mandens forsvarer.

Manden blev efterlyst af politiet, og efterlysningen har nu båret frugt, fortæller vagtchef Preben Kleist tirsdag formiddag.

Vagtchefen oplyser til Sermitsiaq.AG, at den 29-årige er blevet pågrebet efter en henvendelse fra en borger, der havde set manden.

På baggrund af henvendelsen kunne politiet sende en patrulje til stedet, hvor betjentene altså pågreb den 29-årige efterlyste mand.

- Vi takker borgerne for hjælpen i sagen, siger Preben Kleist.

Ifølge politiet var manden tilbageholdt mistænkt for en 'grov lovovertrædelse', da han stak af. Politiet ønsker ikke at oplyse, konkret hvilken forbrydelse manden mistænkes for at have begået.