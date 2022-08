Efterlysning: 64-årig mand er ikke vendt hjem fra fisketur nær Maniitsoq

Anders Rytoft Fredag, 05. august 2022 - 17:52

I øjeblikket leder myndighederne efter en savnet 64-årig mand, der i går sejlede ud for at fiske nær Maniitsoq. Han er ikke vendt hjem, og hans pårørende er derfor bekymrede for ham.

Det skriver Arktisk Kommando i et opslag på Facebook.

Grønlands Politi har iværksat en eftersøgning, som Arktisk Kommando nu koordinerer.

Det lokale politi leder efter manden. Det samme gør inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen, som er sejlet nordpå for at hjælpe med eftersøgningen.

En hvid jolle med hardtop

Vejret i området gør i øjeblikket ikke eftersøgningen lettere. Arktisk Kommando har tidligere iværksat eftersøgning med Air Greenlands EC225-helikopter fra Kangerlussuaq, men den har i øjeblikket ikke mulighed for at søge på grund af tågen.

Alle borgere i området, som har mulighed for at hjælpe med eftersøgningen, opfordres til at se efter den savnede. Der er ligeledes udsendt melding fra Aasiaat Radio, så både i nærheden kan være med til at holde øje.

Den savnede tog afsted torsdag morgen i en hvid jolle med hardtop og en udenbords Suzuki-motor. Manden var iført rød/grøn jakke, blå heldragt og gummistøvler og var alene ombord.

Oplysninger til sagen kan gives til Grønlands Politi på 70 1448.